Evolution des transports 1999

Cette publication fournit les statistiques les plus récentes sur la situation du marché des transports en Europe et s'efforce de mettre en évidence, notamment à l'aide de graphiques, les évolutions intervenues au cours de la période 1970-1997. Cet ouvrage offre au lecteur la primeur des tendances de l'évolution des transports car sa parution précède celle de toutes les études comparables. Il présente une analyse de la situation des transports dans les pays de l’Europe de l’Ouest et de l’Est ainsi que dans les pays baltes et la CEI.