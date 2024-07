Evolution des transports 2005

Cette publication de petit format décrit les faits nouveaux intervenus dans le secteur des transports en Europe, y compris dans les PECO, les pays baltes et la CEI en 2003 et retrace, à l’aide de graphiques, l’évolution de la situation depuis 1970. Elle comprend quatre parties : environnement économique, transport de marchandises, transport de voyageurs et sécurité routière. Une annexe statistique fournit des chiffres sur les volumes de trafic de marchandises – rail, voies navigables, route et conduites – et de trafic de voyageurs – rail, autobus/autocar et route. Les données sur les accidents de la route indiquent le nombre d’accidents, le nombre de victimes et le nombre de tués.