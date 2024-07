Evolution des transports 2007

Cette étude offre au lecteur la primeur des tendances de l'évolution des transports, car sa parution précède celle de tous les ouvrages comparables. Elle présente une analyse de la situation des transports dans les pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Est ainsi que dans les pays baltes et la CEI. Pour la première fois, des informations statistiques sont données sur le transport au sein des pays associés de la CEMT tels que, par exemple, les Éats-Unis ou encore le Japon et le Mexique.