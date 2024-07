Évolution des transports 2010

Quelle a été l’évolution du secteur des transports de voyageurs et de marchandises au cours des années les plus récentes ? Qu’en a-t-il été de la sécurité routière ? Cette publication retrace à partir de statistiques couvrant la période 1970-2008 l’activité du secteur des transports au sein des pays du Forum International des Transports, et met en évidence, à l’aide de graphiques, les tendances majeures sur cette même période.

Cette brochure offre au lecteur la primeur des tendances d’évolution des transports. Elle fournit, de plus, des informations statistiques sont données sur les modes de transports aérien et maritime ainsi que sur les dépenses d’investissement et de maintenance réalisées au sein du secteur des transports.