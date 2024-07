Évolution des transports 2008

Cette brochure offre au lecteur la primeur des données comparables au plan international sur les grandes évolutions intervenues dans les transports. Elle analyse la situation des transports dans les pays d’Europe occidentale et orientale, ainsi que dans les pays baltes et ceux de la CEI. Pour la première fois, elle fournit aussi des données sur les transports dans les pays associés de la CEMT : Australie, Canada, Corée, États-Unis, Japon, Mexique et Nouvelle-Zélande. L’information fournie couvre le transport de marchandises, le transport de voyageurs et la sécurité routière pour les années 1970, 1990, 2000, 2004 et 2005