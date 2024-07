Évolution des transports 2012

Quelle a été l’évolution du secteur des transports de voyageurs et de marchandises au cours des dernières années et durant la crise économique ? Qu’en a-t-il été de la sécurité routière ? Cette publication présente des données sur les grandes tendances du secteur des transports et contient les statistiques les plus récentes sur l’impact de la crise économique.

En plus d’offrir au lecteur la primeur des tendances d’évolution des transports, cette brochure fournit les dernières statistiques sur les modes de transports au sein des pays membres du Forum International des Transports pour la période 1970-2010.