Création d'emploi et stratégie de développement

. Les 25 prochaines années verront une augmentation de la population active des pays en développement, particulièrement en Afrique, qui connaîtront une croissance rapide de la main-d'oeuvre. . Pour certains pays, le développement à forte intensité de main-d'oeuvre a été une réussite spectaculaire et on commence à les imiter. Cependant, de nombreux pays doivent redéfinir leurs politiques et programmes, face à l'urgence de la création d'emploi. . Les pauvres et les chômeurs ont tout à gagner d'un développement à forte intensité de main d'oeuvre, mais ils peuvent s'y opposer par crainte des conséquences, à court terme, des réformes. . Des programmes de travaux publics soigneusement ciblés, la mise en place, dès la première phase de la réforme, de mesures relatives à la sécurité alimentaire, ainsi que de meilleures incitations pour les agriculteurs, seront indispensables pour que la réforme soit assurée d'un soutien populaire.