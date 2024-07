Conflits liés aux ressources et terrorismes

Cet ouvrage analyse tout d’abord les conflits liés aux ressources, forme d’instabilité ancienne et récurrente dans la région. Les causes, les enjeux et les outils de réponse régionaux sont examinés à partir d’études de cas. Cette publication explore ensuite une dimension relativement récente de l’insécurité : les terrorismes. Elle rappelle les développements d’AQMI et de Boko Haram puis s’intéresse, dans un essai comparatif, aux mécanismes légaux qui encadrent la lutte contre le terrorisme. La congruence de ces insécurités et la violence des crises actuelles posent pour l’Afrique de l’Ouest et la communauté internationale un risque de déstabilisation sans précédent.