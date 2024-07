Commerce électronique et développement

Le commerce électronique est-il synonyme de nouvelles possibilités pour les entrepreneurs des pays en développement ? Ou va-t-il se traduire pour eux par des obstacles nouveaux et difficiles à surmonter ? Dans cette série d'articles, des auteurs issus de différentes disciplines partent de l'analyse de la chaîne de l'offre et d'études sectorielles pour comprendre le rôle que les nouvelles technologies de l'information et de la communication - telles le téléphone portable et l'internet - jouent dans la vie des communautés à faibles revenus et dans l'activité de petits entrepreneurs, depuis le Bangladesh jusqu'en Afrique du Sud. Des études de cas illustrent cette question dans différents contextes : le marché mondial du café, où les enchères en ligne ont permis à une poignée de producteurs de gonfler leurs marges ; l'industrie automobile, où la rationalisation de l'approvisionnement de pièces détachées étouffe les petits industriels mais où l'internet donne à quelques fournisseurs la possibilité d'atteindre des clients jusque-là inaccessibles ; l'industrie textile, où la généralisation des TIC dans les approvisionnements et l'accélération des cycles de production menacent d'évincer du marché de nombreux pays en développement. Le constat général de la majorité des auteurs n'est guère encourageant. L'internet n'est pas une panacée pour les entreprises des pays en développement dont la productivité et la rentabilité sont faibles, principalement en raison d'une infrastructure insuffisante, de capacités de gestion limitées, d'un contrôle-qualité déficient et de distorsions excessives des marchés. Cela étant, dans le marché mondial, un entrepreneur non connecté n'a aucune chance de réussir.