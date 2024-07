Comment s’organise le temps d’apprentissage dans l’enseignement primaire et secondaire ? Les vacances scolaires varient sensiblement entre les pays de l’OCDE, tant en termes de nombre que de durée, avec un nombre de jours d’instruction dans l’enseignement primaire et secondaire allant de 162 jours par an en France à plus de 200 jours en Israël et au Japon. Le nombre d’heures d’instruction par jour d’école augmente avec l’élévation du niveau d’enseignement. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les élèves sont ainsi censés recevoir 4.3 heures d’instruction par jour dans l’enseignement primaire, contre 5.2 heures dans le deuxième cycle du secondaire. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, la moitié environ du temps d’instruction obligatoire dans l’enseignement primaire est consacrée à trois matières : la lecture, l’expression écrite et la littérature ; les mathématiques ; et les sciences – soit 2.2 heures par jour d’école. Dans le premier cycle du secondaire, ces matières ne représentent plus que 1.8 heure par jour. L’organisation du temps d’apprentissage varie sensiblement entre les pays de l’OCDE, en classe comme ailleurs, mais on observe depuis peu une tendance à l’augmentation du temps d’instruction consacré en classe aux matières fondamentales telles que les mathématiques, et à la réduction du temps consacré aux devoirs en dehors de la classe.