Comment le profil des étudiants de l'enseignement supérieur évolue-t-il ?

En 2013, plus de 23 millions d’élèves des pays de l’OCDE et des pays du G20 se retrouveront pour la première fois sur les bancs de l’université. La nouvelle génération d’étudiants sera particulièrement variée, comprenant plus d’adultes et d’étudiants internationaux que jamais. Au cours des dernières décennies, les taux d’accès à l’université ont augmenté mais les inégalités persistent car ces chiffres sont le reflet du milieu socio-économique des élèves.