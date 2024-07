Analyse des politiques d'éducation 2006

Bénéficiant d’un éclairage international, L’Analyse des politiques d’éducation offre une analyse des enjeux essentiels de la politique de l’éducation et des principales actions menées dans ce domaine. Cette édition offre un panorama de cette riche expérience internationale à travers les thèmes suivants : comment répondre aux aspirations et renforcer la motivation des enseignants ; les nouveaux outils pour enseigner et pour apprendre ; l’évaluation formative au service de la réussite de tous les élèves ; les disparités filles – garçons et les mathématiques ; les grandes orientations concernant le marché international en expansion de l’enseignement supérieur.