Analyse des politiques d'éducation 1997

L'Analyse des politiques éducatives 1997 est le complément indispensable de l'édition 1997 de Regards sur l'éducation - Les indicateurs de l'OCDE. Son but est d'approfondir les questions de politique actuelles et de faciliter l'interprétation des données en s'appuyant sur une sélection d'indicateurs particulièrement pertinents suivant les questions examinées. Les cinq chapitres de cette publication abordent des sujets qui intéressent une large audience : les coûts et les dépenses, le stock de capital humain disponible dans les économies de l'OCDE, les performances réalisées en terme de littératie par les adultes de 12 pays, l'échec et la réussite scolaire, et l'efficacité et l'efficience des institutions d'enseignement supérieur face aux nouveaux intérêts et besoins des étudiants.