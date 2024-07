Analyse des politiques d'éducation 2001

L’évolution technologique omniprésente et l’interdépendance croissante des pays contribuent à restructurer l’activité économique et à façonner notre vie quotidienne. D’où l’importance grandissante de l'apprentissage tout au long de la vie. Dans quelle mesure les pays ont-ils progressé dans sa mise en oeuvre ? Qui sont les laissés-pour-compte et pourquoi le sont-ils ? Comment l’école pourrait-elle évoluer pour combler les écarts existants ? Ces questions, et bien d'autres, sont étudiées dans cette édition spéciale de l’Analyse des politiques d’éducation établie pour étayer les débats lors de la réunion des ministres de l’Education des pays de l’OCDE en 2001. Pour que l'apprentissage à vie pour tous se développe et soit une réussite, il faut, comme le montre cet ouvrage, définir clairement les objectifs visés et disposer d’informations appropriées pour tirer des enseignements des expériences passées et examiner les actions possibles. Les cinq chapitres de cet ouvrage s’appuient sur l’expérience acquise par les pays de l'OCDE et l’évolution de leurs actions afin d'examiner : -- les pistes prometteuses en matière de politiques d'apprentissage à vie ; -- le bilan des pays dans la réalisation des objectifs d'apprentissage à vie ; -- les disparités dans la participation aux activités d'apprentissage à vie, eu égard notamment à la « fracture numérique » ; -- les compétences exigées dans l’économie du savoir ; -- les devenirs possibles de l’école.