Analyse des politiques d'éducation 2003

L’édition 2003 d’Analyse des politiques d'éducation fait le point sur diverses questions de fond ainsi que sur certaines évolutions enregistrées à l’échelle internationale. Elle porte notamment sur : la définition que les pays donnent des élèves souffrant de déficiences, de difficultés et de désavantages, les stratégies qu’ils adoptent pour répondre à ces besoins, et les conséquences qui en découlent pour les débats axés sur l’équité et l’intégration ; les nouvelles méthodes d’orientation professionnelle qui facilitent la formation tout au long de la vie en permettant tant aux jeunes qu’aux adultes d’apprendre à gérer leur évolution professionnelle leur vie durant ; l’évolution en profondeur des objectifs et de la « clientèle » de l’enseignement supérieur, et ses répercussions sur le financement et la gestion de ce secteur de l’éducation ; et les actions à mener pour s’assurer que les investissements -- des particuliers, des pouvoirs publics et des entreprises -- dans la formation tout au long de la vie des adultes sont rentables et viables sur le long terme. Cette édition présente pour la première fois une synthèse des évolutions notables intervenues dans nombre de domaines liés à l'éducation dans les pays de l'OCDE.