Analyse des politiques d'éducation 2004

L’édition de 2004 d’Analysedes politiques d’éducation fait le point sur diverses questions de fond et sur certains développements à l’échelle internationale. Elle porte notamment sur : le rôle des établissements non universitaires pour élargir l’accès à l’enseignement supérieur, diversifier les filières proposées et les adapter davantage aux besoins ; la façon dont les pays peuvent rentabiliser leurs investissements dans les TIC éducatives ; les défis que la formation tout au long de la vie implique pour les établissements scolaires ; et la façon dont les politiques fiscales peuvent favoriser la formation tout au long de la vie. L’édition de 2004 comprend aussi un résumé des grands changements survenus récemment dans les pays de l’OCDE dans de multiples domaines.