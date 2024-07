Analyse des politiques d'éducation 1999

Pour répondre à la croissance permanente de la demande d'éducation, les pays de l'OCDE s'efforcent d'élargir la palette de formations offertes tout au long de la vie, de la prime enfance à l'âge adulte. La participation accrue à l'enseignement et à la formation dans les années 90 a-t-elle permis de faire face à la demande d'apprentissage durant tout le cycle de vie ? Quelles sont les lacunes, qui en souffre le plus et quels types de formation sont le plus touchés ? Quelles sont les pistes les plus prometteuses pour favoriser l'expansion de formations qui soient adaptées aux objectifs éducatifs et aux besoins du public ? Comment les politiques en place peuvent-elles aider à mobiliser les ressources que requiert l'investissement dans la formation et favoriser leur utilisation efficace ? Voici quelques-unes des questions étudiées par cette édition 1999 de l'Analyse des politiques d'éducation. Les quatre chapitres de cet ouvrage s'inspirent des leçons tirées de l'expérience et des tendances observées dans les pays de l'OCDE pour répondre aux questions suivantes : -- dans quelles proportions la participation à l'enseignement et à la formation devra-t-elle augmenter afin d'atteindre les objectifs fixés par « l'apprentissage à vie », et quelles en seront les répercusions financières ? -- comment mettre à profit la préscolarisation et la prise en charge des tout jeunes enfants ? -- comment utiliser au mieux les technologies de l'information et des communications dans l'éducation ? -- comment favoriser la participation des groupes sous-représentés dans l'enseignement tertiaire ?