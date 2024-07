Analyse des politiques d'éducation 1998

L'importance croissante accordée aux compétences, aux connaissances et aux aptitudes des individus rend l'apprentissage et le recyclage essentiels à toutes les étapes de la vie. Quelles sont les tendances actuelles en matière de participation à l'enseignement formel et aux autres formes d'apprentissage, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte ? Quelles politiques les pouvoirs publics ont-ils adoptées pour promouvoir l'apprentissage à vie ? Les politiques et les pratiques existantes répondent-elles à la nécessaire évolution des modalités d'apprentissage des jeunes et des adultes ? Prennent-elles suffisamment en compte les choix, les intérêts, les expériences et la situation des apprenants ? Ce sont là quelques-unes des questions qu'examine cette nouvelle édition de l'Analyse des politiques d'éducation. Le principe de l'apprentissage à vie adopté par les ministres de l'Éducation de l'OCDE, selon lequel l'éducation est un processus qui se poursuit tout au long de l'existence, sert de fil conducteur aux quatre chapitres de cette édition. Ces derniers couvrent les expériences et les politiques qui ont cours dans les pays de l'OCDE sur : - l'accès et la participation à l'enseignement et à la formation ; - l'évolution de la pédagogie et les nouveaux rôles des enseignants ; - les itinéraires qui mènent de la formation initiale à l'emploi ; - la contribution des étudiants au financement des études tertiaires.