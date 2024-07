Analyse des politiques d'éducation 2002

Pour faire face à une demande de formation sans cesse plus grande, les pays de l'OCDE s'emploient à multiplier les possibilités d'apprendre dès le plus jeune âge et tout au long de la vie adulte. Des pressions s'exercent par ailleurs pour que les ressources soient utilisées efficacement et pour que des possibilités soient offertes aux plus défavorisés. L'édition 2002 d'Analyse des politiques d'éducation, qui comprend cinq chapitres, fait le point des voies empruntées dans les différents pays pour relever ces défis et en particulier - recense huit grandes stratégies propres à améliorer l'accès des jeunes enfants à des services d'accueil et d'éducation de qualité ; analyse les caractéristiques des pays et des établissements d'enseignement dont les performances en compréhension de l'écrit sont à la fois équitablement réparties et d'un niveau élevé ; passe en revue des données factuelles sur la pénurie d'enseignants et étudie les options auxquelles les décideurs publics peuvent recourir pour venir à bout de cette situation ; examine le développement des activités de formation transfrontières et les enjeux que cette évolution présente du point de vue de l'élaboration de la politique gouvernementale ; et définit une notion élargie du "capital humain" qui permet de combler le fossé entre la mission économique de l'éducation et les avantages plus vastes que celle-ci procure aux personnes et à la société.