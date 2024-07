Améliorer le climat scolaire et les possibilités d'apprentissage pour les élèves

Dans les pays qui ont participé à l’édition 2013 de l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), près d’un enseignant sur trois indique avoir dans sa classe plus de 10 % d’élèves potentiellement perturbateurs présentant des problèmes de comportement. Les enseignants ayant plus d’un élève sur dix présentant des problèmes de comportement consacrent près de deux fois plus de temps au maintien de l’ordre en classe que leurs collègues ayant moins de 10 % d’élèves de ce type. Il existe un lien entre des problèmes de comportement tels que les actes d’intimidation ou d’agression verbale parmi les élèves et l’absentéisme de ces derniers. Les établissements qui encouragent la participation des élèves, des enseignants et des parents aux décisions concernant l’établissement, tout en entretenant une culture de partage des responsabilités et de soutien mutuel, tendent à faire moins part de problèmes de comportement de la part de leurs élèves.