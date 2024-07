Cet ouvrage a été élaboré dans le souci d’aider les analystes de l’action gouvernementale et les décideurs à se préoccuper des répercussions que les politiques menées peuvent avoir sur le développement. Il cherche à établir dans quelle mesure les politiques agricoles et les politiques des échanges agricoles des pays de l’OCDE sont cohérentes et compatibles avec la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, en particulier l’éradication de l’extrême pauvreté et de la faim.

Agriculture et développement porte sur plusieurs aspects des politiques agricoles : l’impact par pays, les formes de soutien les plus préjudiciables, les caractéristiques des produits visés et les effets sur les ménages. Cette étude traite des effets des quatre grandes catégories de politiques agricoles menées dans les pays de l’OCDE : politique intérieure, politique commerciale, politique réglementaire et politique de coopération pour le développement. Pour chaque catégorie, elle met en évidence les répercussions d’un renforcement de la cohérence des politiques menées dans les domaines de l’agriculture et du développement.

Cette étude offre un examen approfondi de la question de la cohérence des politiques dans le processus d’élaboration des politiques agricoles des pays de l’OCDE. C’est en cela qu’elle propose aux responsables de l’action gouvernementale le cadre d’analyse dont ils ont besoin pour prendre en compte dans leurs décisions les engagements en faveur du développement auxquels leurs pays ont souscrit au niveau international.