Les inégalités de tous types sont en augmentation. Partout, les populations sont exposées aux conséquences de chocs économiques, du changement climatique, des progrès du numérique et des bouleversements démographiques. Sur la base de données originales, le Centre de développement de l'OCDE aide les décideurs à concevoir et mettre en œuvre les politiques efficaces et inclusives à même de relever ces défis. L'indice des institutions sociales et du genre (SIGI) les aide à comprendre et à lutter contre la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Les indicateurs clés de l'informalité apportent un éclairage sans précédent sur les conditions de vie des travailleurs informels et de leurs familles dans le monde entier. Sur la base de ces données, le Centre conseille les gouvernements sur la manière d'améliorer la protection sociale, de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, et de renforcer la contribution des migrants au développement.