Ressources naturelles et développement

S’il est impératif de passer à des économies à faibles émissions de carbone, les trajectoires nationales seront différentes en fonction de leurs ressources naturelles, de leur base industrielle, leurs besoins et priorités en matière de développement. C'est dans les pays émergents et en développement, surtout ceux qui dépendent des revenus de l'extraction des combustibles fossiles, que les défis sont les plus considérables et les solutions les plus difficiles à mettre en œuvre. L'OCDE encourage l'apprentissage par les pairs et le partage des connaissances entre pays producteurs membres et non membres de l'OCDE, en consultation avec les entreprises, la société civile et les centres de recherche, afin de les aider à élaborer des solutions novatrices et concertées pour un développement fondé sur les ressources naturelles.