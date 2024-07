Améliorer l’efficience de l’investissement public en France

L’investissement public a le potentiel de stimuler la demande à court terme, et des infrastructures appropriées peuvent aussi entraîner des gains de productivité et contribuer à rendre la croissance économique plus inclusive en garantissant une égalité d’accès au marché du travail, à l’éducation et aux soins de santé. Les investissements publics de la France sont élevés, et son stock de capital public est important. En particulier, le réseau d’infrastructures de la France est bien développé, et très bien classé si on le compare à celui d’autres pays. Pour autant, dans certains secteurs, le manque d’investissements d’entretien et de modernisation a sans doute nui à l’efficacité du capital investi dans les infrastructures existantes. Pour pouvoir bénéficier pleinement de ses investissements publics, la France doit renforcer et développer l’ensemble de sa stratégie pour relever plusieurs défis, consistant notamment à promouvoir les considérations d’efficience socio-économique dans le choix de ses projets d’investissement, à harmoniser les procédures s’étalant sur toute la durée de vie des investissements entre les différents secteurs et niveaux administratifs, et à concentrer les investissements de certains secteurs sur l’entretien et la qualité du stock de capital. En outre, comme les collectivités locales sont responsables de la plupart des investissements publics, il sera utile de poursuivre les efforts visant à répartir clairement les responsabilités entre les différents échelons administratifs pour pouvoir bénéficier d’économies d’échelle et de gamme. L’investissement public devrait aussi viser à atteindre les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, du numérique, de la recherche et de l’innovation pour permettre à la France de respecter ses engagements nationaux et internationaux et garantir une croissance plus vigoureuse et plus durable. Les choix opérés devront faire une place à l’investissement privé pour permettre la réalisation de ces objectifs et stimuler la croissance potentielle, notamment en développant une liste de projets prêts à financer et en ajustant de manière dynamique le soutien public aux politiques en matière d’énergie et de changement climatique.

Ce Document de travail se rapporte à l’Étude économique de l’OCDE de la France 2019

(http://www.oecd.org/fr/economie/france-en-un-coup-d-oeil/)