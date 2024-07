Fertilitätsentscheidungen werden von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Beschäftigung von Männern und Frauen, Arbeitslosigkeit, finanzielle Unterstützung für Familien (z. B. bezahlter Elternurlaub und Unterstützung bei der Kinderbetreuung) und Wohnkosten (Abbildung 1.7, https://stat.link/8zu7m3 and Figure 1.14, https://stat.link/ois3k8). Andere Faktoren wie (finanzielle) Unsicherheit sowie Normen und Werte spielen jedoch ebenfalls eine Rolle. In vielen OECD-Ländern hat der Wunsch, sich auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt zu etablieren, zu einer Verzögerung des Kinderkriegens beigetragen. In Österreich stieg das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt von 28.2 Jahren im Jahr 2000 auf 31.2 Jahre im Jahr 2022 und liegt damit knapp über dem OECD-Durchschnitt (Abbildung 1.5, https://stat.link/163n2d).

Der Rückgang der Fertilitätsrate hängt damit zusammen, dass Frauen weniger und/oder gar keine Kinder haben. Die Kinderlosigkeit hat in der gesamten OECD zugenommen, aber es gibt länderspezifische Unterschiede in Bezug auf Zeitpunkt und Ausmaß. Für Österreich liegen keine Langzeitdaten vor, aber die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass etwa 20% der in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren geborenen Frauen dauerhaft kinderlos waren. [Abbildung 1.3].