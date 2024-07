Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 738 819 Babys geboren, was einer Fertilitätsrate (TFR) von 1.46 Kindern pro Frau entspricht. Die Fertilitätsrate Deutschlands liegt damit leicht unter dem OECD-Durchschnitt von 1.51.

Im OECD-Durchschnitt ist die TFR von 1960 bis 2002 kontinuierlich gesunken. In den 2000er Jahren kam es zu einem kleinen Geburtenanstieg bis 2008, woraufhin die TFR aber auf einen historischen Tiefstand von 1.5 im Jahr 2022 fiel. Der Trend in Deutschland verlief etwas anders, da die TFR in Deutschland von 1967 bis 1975 zwar rasch sank, sich danach aber stabilisierte. Unmittelbar nach der Wiedervereinigung ging die TFR erneut zurück – da die TFR in Ostdeutschland sank, stieg dann aber Mitte der 1990er Jahre und Mitte der 2010er Jahre wieder an.