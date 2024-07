Finanzbildung in Deutschland

In diesem Bericht wird erläutert, warum es erforderlich ist, das Finanzkompetenzniveau der Menschen in Deutschland zu steigern und eine nationale Finanzbildungsstrategie einzuführen. Er geht auf verschiedene Finanzkompetenzniveaus ein und beschreibt die direkt an der Förderung der Finanzkompetenz beteiligten Akteure sowie die derzeit auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene umgesetzten Finanzbildungsinitiativen. Außerdem enthält er Empfehlungen für die Gestaltung der nationalen Strategie.