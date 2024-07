Deutschland: Ländergesundheitsprofil 2023

Dieses Profil bietet einen prägnanten und auf die Gesundheitspolitik ausgerichteten Überblick über den Gesundheitszustand und das Gesundheitssystem in Deutschland als Teil der umfassenderen Serie von Ländergesundheitsprofilen im Rahmen der Initiative ""State of Health in the EU"". Es präsentiert eine eindeutige Analyse, die folgende Schlüsselaspekte umfasst: den aktuellen Gesundheitszustand in Deutschland; die Determinanten der Gesundheit, mit Schwerpunkt auf Verhaltensrisikofaktoren; die Organisation des deutschen Gesundheitssystems; und eine Bewertung der Effektivität, Zugänglichkeit und Resilienz des Gesundheitssystems. Darüber hinaus enthält die Ausgabe von 2023 einen thematischen Abschnitt zum Stand der psychischen Gesundheit und der zugehörigen Leistungen in Deutschland.

Dieses Profil ist das Ergebnis gemeinsamer Arbeit der OECD und des Europäischen Observatoriums für Gesundheitssysteme und -politiken, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission.