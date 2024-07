OECD Beschäftigungsausblick 2024: Ländernotiz: Deutschland

In Deutschland sind 21,1 % der Erwerbsbevölkerung in umweltorientierten Berufen beschäftigt, wobei die Konzentration in Sachsen-Anhalt am höchsten ist. Unter den umweltorientierten Berufen sind jedoch nur 14 % tatsächlich „neue oder neu entstehende umweltfreundliche Berufe“. Gleichzeitig sind 4,8 % der Beschäftigten in emissionsintensiven Berufen tätig, wobei die Konzentration in Mecklenburg-Vorpommern am höchsten ist. In Deutschland, wie auch im OECD-Raum, ist der Anteil von Männern sowohl in umweltorientierten als auch in THG-intensiven Berufen höher als der Anteil von Frauen. Ältere Arbeitskräfte sind in THG-intensiven Berufen stärker vertreten.