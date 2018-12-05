《经合组织鞋服行业负责任供应链尽责管理指南》帮助企业在鞋服行业供应链上实施《经合组织跨国企业准则》中包含的尽责管理建议，以避免并消除自身活动与供应链造成的潜在负面影响。《指南》支持《经合组织跨国企业准则》确定的各项目标，以确保鞋服行业企业的运营符合政府政策，从而巩固企业与运营所在地社会相互信任的基础。《指南》还将支持企业实施《联合国工商企业与人权指导原则》中包含的尽责管理建议。《指南》与《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》、 相关国际劳工组织公约和建议书及《国际劳工组织关于跨国企业和社会政策原则的三方宣言》保持一致。《指南》结合针对特定风险领域的尽责管理模块，为企业在鞋服行业中负责任运营和采购提供一揽子完整的指导。《指南》经由多利益相关方过程制定，得到经合组织成员国和非经合组织成员国，商界、工会、民间社会代表的深度参与，接受负责任商业行为工作组的监督。《指南》以实践为导向，强调通过合作、建设性的方式，应对复杂的挑战。《指南》基于法国和意大利国家联络点有关在鞋服行业实施《经合组织准则》的深度报告，对2013年6月和2014年各国家联络点在孟加拉拉纳广场悲剧性倒塌事件发生后所作的声明做出回应。