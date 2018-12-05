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经合组织鞋服行业负责任供应链尽责管理指南

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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264308930-zh
Authors
OECD
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OECD (2018), 经合组织鞋服行业负责任供应链尽责管理指南, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264308930-zh.
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