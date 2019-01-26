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重新设计学校教育!以创新学习系统为目标

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DOI
https://doi.org/10.1787/9787567580237-zh
Authors
OECD
Tags
Educational Research and Innovation
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OECD (2019), 重新设计学校教育!以创新学习系统为目标, OECD Publishing, Paris/East China Normal University Press, Shanghai, https://doi.org/10.1787/9787567580237-zh.
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