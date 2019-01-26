在实践中，以创新的方式重新设计学校和学校教育意味着什么？可以怎样开展？这样的疑问启发我们对OECD“创新学习环境”（ILE）项目进行反思。这些反思已经形成了一些有关核心设计原则和框架、学习领导力的出版物。现在，这些反思已从优秀的案例拓展到了更大范围的举措和系统变革。本报告是分析25个国家、地区或网络提交的举措的核心材料。报告描述了这些举措的共同优点，即一系列的C：文化变革（Culture Change）、明晰焦点（Clarifying Focus）、能力建设（Capacity Creation）、合作与协作（Collaboration and Co-operation）、通信技术与平台（Communication Technologies and Platforms）、变革中介人（Change Agents）。报告建议，在大范围内发展创新学习需要植根于21世纪社会的复杂性和“学习生态系统”。报告指出，中观层面的变革围绕着网络和学习共同体蓬勃发展，为更大范围的变革提供了平台。

本报告不是“最佳实践”的摘要，而是一个呈现原创观点和方法的简要分析，并提供来自全球的具体案例。这对于设计、研究或参与教育变革而言非常有用。不管这样的变革是发生在学校、政策领域、共同体还是更大的网络中。

OECD的项目已经形成了有关学习本质的重要知识，并拓宽了我们对学校内外学习环境的理解。ILE项目框架已经被证明是学习领导力和系统发展的宝贵工具。

——Micheal Schratz（奥地利因斯布鲁克大学教育学院院长、教授，国际学校效能与改进大会主席）

创新和创造是学习的命脉。《重新设计学校教育：以创新学习系统为目标》一书很好地总结了OECD最具吸引力的项目之一，试图分析学校中创新的DNA。通过全球真实案例，本书陈述了如果要让儿童和家长、教师和共同体对未来自信与乐观，教育系统需要具备的一系列条件。对教师而言，这一消息是振奋人心的。教育系统必须关注提升教师的能力 和动力。标准化做不到这一点。这对教育行业和组织传达了非常有意义的信息。教师工会可以也应该是创新条件创立的中心。

——John Bangs（国际教育特别顾问，TUAC教育、培训和职业政策国际小组主席）