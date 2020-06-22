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State-Owned Enterprise Reform in the Electricity Sector in Ukraine/ Реформа підприємств державної форми власності у секторі електроенергетики України

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DOI
https://doi.org/10.1787/9e8d31d1-uk
Authors
OECD
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українська

Cite this content as:

OECD (2020), State-Owned Enterprise Reform in the Electricity Sector in Ukraine/ Реформа підприємств державної форми власності у секторі електроенергетики України, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9e8d31d1-uk.
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