State-Owned Enterprise Reform in the Electricity Sector in Ukraine/ Реформа підприємств державної форми власності у секторі електроенергетики України

У цьому звіті аналізується нещодавня реформа державних підприємств в електроенергетиці України з акцентом на енергетичній компанії «Укренерго» як прикладі. Огляд високо оцінює реформи, запроваджені в українському секторі державних підприємств з 2014 року. Вони включають поступову корпоратизацію державних підприємств, створення незалежних рад для десяти найважливіших державних підприємств, нові вимоги щодо прозорості та розкриття інформації та запровадження обов’язкового незалежного зовнішнього аудиту для економічно важливих державних підприємств. Огляд також визнає ширшу реформу України в енергетичному секторі з метою лібералізації енергетичних ринків та забезпечення європейської інтеграції.