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Огляд ОЕСР корпоративного управління державних підприємств: УКРАЇНА
Огляд ОЕСР корпоративного управління державних підприємств: УКРАЇНА
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DOI
https://doi.org/10.1787/e05da164-uk
Authors
OECD
Tags
Ukraine
Governance
Corporate governance
Corporate governance of state-owned enterprises
11 травня 2021
Available in:
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OECD (2021),
Огляд ОЕСР корпоративного управління державних підприємств: УКРАЇНА
, OECD Publishing, Paris,
https://doi.org/10.1787/e05da164-uk
.
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