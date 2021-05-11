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Огляд ОЕСР корпоративного управління державних підприємств: УКРАЇНА

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DOI
https://doi.org/10.1787/e05da164-uk
Authors
OECD
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English
українська

Cite this content as:

OECD (2021), Огляд ОЕСР корпоративного управління державних підприємств: УКРАЇНА, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e05da164-uk.
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