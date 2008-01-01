Специализированные институты по борьбе с коррупцией

У цій книзі проаналізовано основні завдання, пов'язані із запобіганням та протидією корупції, а також запропоновано практичні рішення для забезпечення незалежності та спеціалізації антикорупційних органів, а також їхнього ресурсного забезпечення. У ній також описано різні форми спеціалізації, що застосовуються в різних країнах світу (наприклад, у Гонконгу, Латвії, Іспанії, Румунії, Норвегії, Великобританії, Франції та Словенії), і представлено опис 14 антикорупційних органів. Насамкінець, у звіті проаналізовано ключові фактори, які можуть привести антикорупційні органи до успіху чи невдачі, а також надано велику кількість інформації про конкретні країни, практичних фактів і контактних даних.