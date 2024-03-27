Посібник ОЕСР з публічної доброчесності містить рекомендації для урядів, бізнесу та громадянського суспільства щодо впровадження Рекомендації ОЕСР з публічної доброчесності. Посібник роз'яснює, що означають тринадцять принципів Рекомендації на практиці, та визначає виклики, пов'язані з їх реалізацією. Посібник містить рекомендації щодо покращення співпраці всередині уряду, а також між національним та субнаціональним рівнями. Для розбудови культури доброчесності в уряді та суспільстві Посібник детально описує основні елементи системи управління людськими ресурсами на основі заслуг та ключові складові відкритої організаційної культури. Він також роз'яснює роль уряду в наданні рекомендацій компаніям, громадянському суспільству та громадянам щодо підтримання публічних цінностей доброчесності. Крім того, Посібник розкриває, як використовувати процес управління ризиками для оцінки та управління ризиками для доброчесності, а також висвітлює, як використовувати систему правозастосування для забезпечення реальної відповідальності за порушення принципів доброчесності.