КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ОЕСР ЩОДО КОРПОРАТИВНОГО ВРЯДУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, РЕДАКЦІЯ 2015 РОКУ

Нова редакція інструменту ОЕСР Керівні принципи корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності пропонує міжнародно узгоджений базовий орієнтир, що допомагає органам державної влади оцінювати та вдосконалювати виконання наданих їм функцій держави-власника на держпідприємствах. Належне корпоративне врядування на підприємствах державної форми власності є важливим пріоритетом реформування у багатьох країнах. Підвищення рівня ефективності та прозорості в державному секторі врешті даватиме значні економічні вигоди, особливо в країнах, де права власності держави є важливим аспектом. Крім цього, створення рівних умов функціонування приватних і державних підприємств стимулюватиме сталість і конкурентоспроможність у сфері підприємництва. Ухвалена у 2005 році перша версія Керівних принципів подає низку прикладів належного застосування правових і регуляторних засад держпідприємств (ДП), професійного виконання функції держави-власника та системи корпоративного врядування ДП. Цю нову редакцію рекомендацій розроблено в світлі майже десятилітнього досвіду їх реалізації, після виконання низки тематичних і порівняльних досліджень, що були розроблені на базі попередньої версії Керівних принципів і продемонстрували та довели необхідність їх перегляду, зокрема, в частині розкриття інформації та прозорості, конкуренції державних і приватних підприємств, реалізації функцій Наглядової ради ДП, а також у сфері кредитно-фінансової діяльності підприємств державної форми власності.