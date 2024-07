Prikrojevanje razpisnih ponudb v vseh državah OECD je nezakonito ravnanje, preiskujejo in kaznujejo pa ga po zakonih in pravilih o konkurenci. Smernice OECD zagotavljajo strategijo za oblikovanje razpisov, ki preprečuje prirejanje ponudb in za odkrivanje prirejanja ponudb med razpisnim postopkom.