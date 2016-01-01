Международное сотрудничество по коррупционным делам

В этом межстрановом отчете анализируется международное сотрудничество по делам о коррупции в Восточной Европе и Центральной Азии. Основное внимание в отчете уделено 25 странам, участвующим в Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии (ACN). Отчет основан на данных, предоставленных правительствами ACN в виде ответов на анкеты, а также на информации, полученной в результате кабинетных исследований. В нем также отражены обсуждения и примеры практик, представленные на встречах ACN. Отчет был подготовлен в 2016 году.