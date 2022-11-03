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Добропорядочность бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии, Издание 2022 r.

Policy paper

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DOI
https://doi.org/10.1787/899d93a7-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Business and Finance Policy Papers
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English
русский

Cite this content as:

OECD (2022), “Добропорядочность бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии, Издание 2022 r.”, No. 11, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/899d93a7-ru.
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