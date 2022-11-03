Добропорядочность бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии, Издание 2022 r.

В издании регионального исследования добропорядочности бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии за 2022 год анализируются меры, предпринимаемые правительствами, компаниями и бизнес-ассоциациями для предотвращения коррупции в деловых операциях. В данном отчете выводы относительно последних тенденций также сравниваются с изданием этого исследования, опубликованном в 2016 году, чтобы определить области прогресса или отсутствия такого, а также выработать обновленные рекомендации для поддержки передовых практик в сфере добропорядочности бизнеса.