Предотвращение коррупции в государственном секторе стран Восточной Европы и Центральной Азии

В этом межстрановом отчете о предупреждении коррупции в государственном секторе анализируются превентивные меры, доказавшие свою эффективность и успешность в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Обзор посвящен 21 стране Восточной Европы и Центральной Азии и включает примеры из стран ОЭСР. Отчет основан на анкетах, которые были заполнены правительствами, НПО и международными партнерами в странах-участницах. Кроме того, в отчет включены примеры передовой практики, представленные на экспертных семинарах в 2013 и 2014 годах, материалы Консультативной группы и дополнительные исследования. Большая часть отчета была подготовлена в 2014 году.