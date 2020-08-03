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Наилучшие доступные технологии (НДТ) Предотвращение и контроль промышленного загрязнения - Этап 4: Руководство по определению НДТ и установлению уровней экологической эффективности для выполнения условий получения экологических разрешений на основе НДТ

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DOI
https://doi.org/10.1787/851cb9df-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Series on Prevention and Control of Pollutant Releases
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Cite this content as:

OECD (2020), Наилучшие доступные технологии (НДТ) Предотвращение и контроль промышленного загрязнения - Этап 4: Руководство по определению НДТ и установлению уровней экологической эффективности для выполнения условий получения экологических разрешений на основе НДТ, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/851cb9df-ru.
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