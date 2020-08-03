Наилучшие доступные технологии (НДТ) Предотвращение и контроль промышленного загрязнения - Этап 4: Руководство по определению НДТ и установлению уровней экологической эффективности для выполнения условий получения экологических разрешений на основе НДТ

Все большее число государств стремится сделать подход, основанный на применении наилучших доступных технологий (НДТ), частью нормативной правовой базы для предотвращения и контроля промышленных эмиссий. В краткосрочной перспективе разработка рекомендаций по выдаче разрешений на основе НДТ станет средством усиления данной политики в отдельных странах, в долгосрочной – будет способствовать большей международной гармонизации процедур установления НДТ и BAT-AE(P)L, что поможет усилиям разных стран, направленным на защиту здоровья человека и окружающей среды, и поддержит равные условия для промышленной деятельности. Настоящий документ подготовлен на основе передового опыта стран – членов и партнеров ОЭСР и содержит общий обзор каждого из этапов определения НДТ, BAT-AE(P)L и условий разрешений, включая информацию о принципах и факторах, которые следует учитывать в ходе данного процесса. Отчет содержит ссылки на более подробную информацию, предоставленную странами, в которых используются такие подходы, и включает ряд сложных примеров из национальных и наднациональных юрисдикций, а также международных конвенций. Документ поддерживает комплексный подход к выдаче экологических разрешений на основе НДТ.