Наилучшие доступные технологии (НДТ) Предотвращение и контроль промышленного загрязнения Этап 3: Оценка действенности политик в сфере НДТ

Политики в сфере предотвращения и контроля промышленного загрязнения могут принести значительные экологические и экономические выгоды, а также положительно сказаться на состоянии здоровья населения. Все больше стран используют наилучшие доступные технологии (НДТ) для определения предельных уровней эмиссий для объектов промышленности, устанавливаемых на основе фактических данных о ресурсной и экологической эффективности и по итогам обсуждения с участием различных заинтересованных сторон. Оценка действенности политик, основанных на НДТ, необходима для усиления их влияния и совершенствования таких политик в будущем, однако во многих странах не накоплены достаточные массивы данных, необходимых для адекватного анализа. В настоящем отчете проведена оценка способов определения действенности политик в сфере НДТ, реализуемых в различных государствах для снижения промышленного загрязнения при одновременном соблюдении таких общественных интересов, как улучшение качества воздуха и содействие развитию эффективного промышленного сектора. Отчет представляет собой первый всесторонний межстрановой анализ данных и методологии оценки действенности политик, направленных на предотвращение и контроль промышленных эмиссий с использованием НДТ, в котором приведены различные подходы, применяемые в Европейском союзе, Соединенных Штатах Америки, Чили, Израиле, Республике Корея, Российской Федерации, Индии, Китайской Народной Республике, Казахстане и Новой Зеландии.Настоящий отчет является окончательным результатом третьего этапа проекта ОЭСР по НДТ.