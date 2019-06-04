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Наилучшие доступные технологии (НДТ) Предотвращение и контроль промышленного загрязнения Этап 3: Оценка действенности политик в сфере НДТ

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DOI
https://doi.org/10.1787/db1ae4f4-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Series on Prevention and Control of Pollutant Releases
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Cite this content as:

OECD (2019), Наилучшие доступные технологии (НДТ) Предотвращение и контроль промышленного загрязнения Этап 3: Оценка действенности политик в сфере НДТ, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/db1ae4f4-ru.
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