Стамбульский план по борьбе с коррупцией

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией (СПД) - это субрегиональная программа взаимных обзоров АКН, в которой участвуют девять стран. Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Таджикистан и Украина присоединились к этой инициативе на общем собрании ACN в сентябре 2003 года в Стамбуле, Турция. Кыргызстан присоединился к Плану действий в октябре 2003 года, а Казахстан - в декабре 2004 года. Узбекистан присоединился к Плану действий в марте 2010 года. Монголия присоединилась к Стамбульскому плану действий на заседании Руководящей группы АКН в декабре 2012 года. Другие страны ACN и ОЭСР, международные организации и гражданское общество участвуют в реализации Стамбульского плана действий в качестве экспертов по мониторингу, доноров и организаторов различных мероприятий.