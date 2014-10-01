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Стамбульский план по борьбе с коррупцией

Руководство для экспертов по мониторингу
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DOI
https://doi.org/10.1787/24b48565-ru
Authors
OECD
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русский

Cite this content as:

OECD (2014), Стамбульский план по борьбе с коррупцией: Руководство для экспертов по мониторингу, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/24b48565-ru.
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