Предотвращение коррупции на отраслевом уровне в странах восточной европы и центральной азии

Цели данного отчета: повысить осведомленность о видах и рисках коррупции в трех секторах, а также о важности устранения этих рисков с помощью целенаправленной политики и мер; поделиться опытом стран ACN в борьбе с коррупцией в этих секторах с помощью специальных инструментов; выявить успешные практики, применяемые для предотвращения коррупции в этих секторах на уровне правительства, НПО, частного сектора, а также в рамках инициатив с участием многих заинтересованных сторон.