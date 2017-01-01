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Предотвращение коррупции на отраслевом уровне в странах восточной европы и центральной азии

На примере сферы образования, добывающей отрасли и полиции
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DOI
https://doi.org/10.1787/21ee3e27-ru
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2017), Предотвращение коррупции на отраслевом уровне в странах восточной европы и центральной азии: На примере сферы образования, добывающей отрасли и полиции, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/21ee3e27-ru.
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