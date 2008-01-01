Специализированные институты по борьбе с коррупцией

В этой книге анализируются основные задачи, связанные с предупреждением коррупции и борьбой с ней, и предлагаются практические решения для обеспечения независимости и специализации антикоррупционных органов, а также их ресурсного обеспечения. Далее в книге описываются различные формы специализации, применяемые в разных странах мира (например, в Гонконге, Латвии, Испании, Румынии, Норвегии, Великобритании, Франции и Словении), и приводится описание 14 антикоррупционных агентств. Наконец, в книге представлен анализ ключевых факторов, которые могут привести антикоррупционные органы к успеху или провалу, а также богатая информация по конкретным странам, практические факты и контактные данные.