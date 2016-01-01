Преступление подкупа иностранного должностного лица и применение соответствующих норм в странах Восточной Европы и Центральной Азии

В этом межстрановом отчете анализируется законодательство о борьбе с иностранным взяточничеством и его правоприменение в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Хотя основное внимание в отчете уделено 25 странам, участвующим в Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии (ACN), в него также включены примеры из стран ОЭСР. Отчет основан на данных, предоставленных правительствами стран-участниц ACN в виде ответов на анкеты, а также на дополнительных кабинетных исследованиях. В нем также отражены обсуждения и примеры передовой практики, которые были представлены в ходе встреч ACN. Отчет был подготовлен в 2015 году.