Normas de Qualidade para a Avaliação do Desenvolvimento

As Normas de Qualidade do CAD para a Avaliação do Desenvolvimento são um guia de referência para as boas práticas na avaliação do desenvolvimento, tendo por base um amplo processo de consulta internacional. Tendo em vista melhorar a qualidade dos processos e produtos da avaliação, e facilitar a colaboração, este guia de referência define normas para cada fase de um processo típico de avaliação: desde a definição dos objectivos ao planeamento, design, implementação, elaboração do relatório e aprendizagem a partir dos resultados da avaliação.