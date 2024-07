Avaliar as atividades de construção da paz em situações de conflito e de fragilidade

Reconhecendo a necessidade de melhores abordagens, adaptadas à aprendizagem e à prestação de contas em situações de conflito, o Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) lançou uma iniciativa para desenvolver orientações para avaliar as atividades de prevenção de conflitos e de construção da paz. O objetivo deste processo tem sido o de ajudar a melhorar as práticas de avaliação e, assim, de apoiar a comunidade mais alargada de peritos e de organizações de implementação a melhorar a qualidade das intervenções de prevenção de conflitos e de construção da paz. Procura igualmente orientar os decisores políticos, técnicos na sede e no terreno, e os parceiros do país no sentido de alcançar uma melhor compreensão do papel e da utilidade das avaliações. As linhas de orientação apresentadas neste livro fornecem o enquadramento sobre questões políticas fundamentais que afetam o envolvimento dos doadores em contextos de conflito e de fragilidade e apresenta alguns dos desafios para a avaliação específicos nestes contextos. Em seguida, proporciona orientações detalhadas sobre os passos fundamentais no planeamento, implementação e aprendizagem a partir da avaliação, bem como alguns princípios básicos sobre a conceção e gestão de programas.