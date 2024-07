Índice de políticas para PMEs: América Latina e o Caribe 2024

Este relatório avalia e monitora o progresso na elaboração e implementação de políticas para PMEs na região da América Latina e do Caribe (ALC). Ele foi preparado como parte do Programa Regional da OCDE para a ALC, em cooperação com o CAF-Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe e o Sistema Econômico da América Latina e do Caribe (SELA). O relatório 2024 acompanha o progresso desde 2019 em oito dimensões de políticas públicas e apresenta as principais conclusões mais recentes sobre o desenvolvimento das PMEs. Ele identifica os desafios emergentes que afetam as PMEs na região e oferece recomendações aos governos para construir um setor de PMEs bem-sucedido. A edição de 2024, a segunda da série, se beneficia de uma metodologia atualizada que analisa as políticas de apoio à transformação digital das PMEs, introduz uma dimensão piloto de economia verde e incorpora uma abordagem transversal de gênero. Esta edição amplia a cobertura com a introdução de dois novos países (Brasil e Paraguai) aos já sete países participantes (Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai), garantindo a inclusão de todos os membros da Aliança do Pacífico e do Mercosul.