Guia da OCDE de Devida Diligência para o Envolvimento Significativo das Partes Interessadas no Setor Extrativo

As empresas podem contribuir para o desenvolvimento social e econômico positivo quando envolvem as Partes Interessadas, como as comunidades locais, em seu planejamento e tomada de decisões. Isso é particularmente verdadeiro no setor extrativo, que está associado a amplos impactos sociais, econômicos e ambientais. A OCDE preparou uma Guia de Devida Diligência para o Envolvimento Significativo das Partes Interessadas no Setor Extrativo destinado a fornecer orientação prática às empresas de mineração, petróleo e gás para enfrentar os desafios relacionados ao envolvimento das Partes Interessadas. Este guia faz parte do trabalho que a OCDE realiza para criar aplicações setoriais práticas para as recomendações encontradas nas Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais. Para saber mais sobre o trabalho da OCDE sobre o envolvimento das Partes Interessadas no setor extrativo, consulte: https://mneguidelines.oecd.org/stakeholder-engagement-extractive-industries.htm.